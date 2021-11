La Tunisie compte conquérir le marché africain via la Libye et l’Algérie (Fadhila Rabhi)

La ministre du Commerce et de la promotion des exportations, Fadhila Rabhi, a déclaré ce vendredi 26 novembre que les négociations se poursuivent sur plusieurs aspects pour mettre en cohérence les politiques adoptées par les pays africains, et développer la coopération et les échanges inter-africains.

Les pourparlers qui portent sur les conventions de libre-échange, concernent les politiques de concurrence, d’investissement et de propriété intellectuelle ; le but étant de développer les échanges entre les pays du Continent.

Dans une déclaration médiatique, en marge d’une conférence à Tunis, la ministre a affirmé la détermination du gouvernement de développer les exportations vers les pays subsahariens.

Elle a fait état d’une volonté politique du gouvernement de développer les transactions commerciales et de promouvoir les exportations et les investissements tunisiens vers les pays africains, en coopération avec la Libye et l’Algérie, étant donné que ces deux pays disposent de l’infrastructure nécessaire.

L’objectif étant de ramener les échanges de la Tunisie avec l’Afrique de 11 % actuellement à 60 % dans l’avenir.

Fadhila Rabhi s’est, par ailleurs, voulu rassurante quant à la disponibilité de l’huile subventionnée sur le marché. Elle a affirmé que les efforts sont en cours pour assurer l’approvisionnement du marché en quantités suffisantes à partir du mois prochain ; l’huile végétale subventionnée étant un produit qui est en pénurie permanente, au grand dam des catégories démunies.

