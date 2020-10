La Tunisie condamne avec fermetÃ© lâ€™attaque de Nice, et appelle Ã  se garder de toute instrumentalisation

La Tunisie condamne avec fermeté l’attaque de Nice, et appelle à se garder de toute instrumentalisation

La Tunisie condamne avec « fermeté » l’acte terroriste survenu hier, jeudi 29 octobre, à Nice (Sud de la France), et exprime sa solidarité avec le gouvernement et le peuple français.

Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, rendu public hier soir, Tunis exprime son « rejet total de toutes les formes de terrorisme, d’extrémisme et de violence sous quelque forme que ce soit », et met en garde contre « toute instrumentalisation idéologique et politique des symboles sacrés et des religions, en les liant au terrorisme ».

Tunis appelle à « la nécessité d’affranchir la religion de ce fléau transfrontalier, qui n’a ni religion, ni sexe, ni couleur ».

La Tunisie appelle, par ailleurs, à « la conjugaison de tous les efforts à l’échelle régionale et internationale, en vue de lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent, prévenir leurs graves répercussions sur la sécurité et la stabilité des pays et peuples, avec l’attachement aux valeurs de tolérance, de modération et de dialogue, lesquelles sont communes à l’humanité tout entière ».

Un Tunisien de 21 ans est l’auteur présumé de l’attaque à l’arme blanche survenue hier dans une église à Nice, ayant fait trois morts.

Selon le procureur antiterroriste français, l’homme est arrivé en France le 9 octobre, après avoir débarqué à Lampedusa (Italie) le 20 septembre.

