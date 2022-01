La Tunisie se dit solidaire des Emirats, aprÃ¨s l’attaque contre des sites civils Ã  Abou Dhabi

La Tunisie se dit solidaire des Emirats, après l’attaque contre des sites civils à Abou Dhabi

La Tunisie condamne, avec fermeté, « l’attaque ayant visé, hier lundi 17 janvier 2017, des sites civils vitaux à Abou Dhabi, (Emirats arabes unis), ce qui a fait des dégâts matériels et humains ».

Tunis exprime, par le biais d’un communiqué du ministère des Affaires étrangères, sa « compassion » et sa « solidarité » avec les EAU, et son « rejet absolu de toutes les agressions contre la sécurité et souveraineté de ce pays ».

Les autorités tunisiennes réprouvent, par ailleurs, « toutes les menaces à même de torpiller la stabilité de la région dans son ensemble, et constituent une violation criante, des lois et traités internationaux ».

Une attaque des rebelles Houthis a ciblé lundi des installations civiles aux Emirats arabes unis faisant trois morts.

Les assaillants ont menacé « de lancer de nouvelles attaques en appelant les civils et les compagnies étrangères à éviter les « sites vitaux » dans ce pays ».

Trois camions-citernes ont explosé « près des réservoirs de stockage » de la compagnie pétrolière d’Abou Dhabi, entraînant la mort d’un Pakistanais et de deux Indiens, et six blessés, selon l’agence officielle émiratie WAM.

Un « incendie mineur » s’est, par ailleurs, produit dans « la nouvelle zone de construction de l’aéroport international d’Abou Dhabi », a ajoute WAM. Ces attaques ont été largement condamnées par les autorités internationales, en prime les Etats-Unis et l’ONU.

