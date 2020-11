La Tunisie condamne l’attaque terroriste de Djeddah

La Tunisie dénonce l’attaque terroriste survenue hier, mercredi 11 novembre 2020, à un cimetière non musulman à Djeddah (Arabie Saoudite), ayant visé un rassemblement de résidents étrangers au royaume, et fait des blessés.

Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères paru hier soir, Tunis exprime « sa vive condamnation de ce lâche acte criminel, et réitère son rejet total de la violence, sous toutes ses formes et du terrorisme, quels qu’en soient les mobiles et les raisons ».

La Tunisie assure l’Arabie saoudite de sa « totale solidarité, et de son soutien à tout ce qui garantit sa sécurité et sa stabilité. »

L’attaque à l’explosif, survenue lors d’une cérémonie commémorant l’anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918, en présence de diplomates occidentaux, a fait des blessés parmi des étrangers, ainsi qu’un policier saoudien.

Gnetnews