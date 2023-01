La Tunisie condamne l’autodafé du Saint-Coran en Suède, un acte « éhonté qui n’a rien à voir avec la liberté d’expression »

La Tunisie condamne l’autodafé du Saint-Coran perpétré par des extrémistes suédois à Stockholm, dans « une provocation criante des sentiments des musulmans à travers le monde ».

La Tunisie affirme, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, que « cet acte éhonté, n’a rien à avoir avec la liberté d’expression, sous quelque forme que ce soit ». Elle dénonce « une atteinte aux valeurs universelles communes des droits de l’homme, et une incitation à la violence, à la haine et à la révulsion envers les religions ».

Tout en mettant en garde contre « la gravité de ces pratiques inacceptables et répréhensibles », la Tunisie appelle à « la conjugaison des efforts en vue de répandre les valeurs de tolérance, de coexistence entre les religions, et de respect des symboles sacrés des peuples et des livres monothéistes ».

Un extrémiste suédois avait brûlé samedi dernier le saint-Coran dans une manifestation à Stockholm, à proximité de l’ambassade de Turquie, pour dénoncer les négociations en cours entre son pays et Ankara, autour de l’adhésion de la Suède au traité de l’Atlantique Nord (OTAN).

Un acte, méprisable et scandaleux, qui a suscité une salve de condamnations et une vague de protestations à travers le monde musulman. Le gouvernement suédois a condamné ce geste et s’en est désolidarisé.

Gnetnews