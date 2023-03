La Tunisie condamne par la voix du ministre des Affaires étrangères, les propos d’un ministre israélien reniant l’existence du peuple palestinien

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, a exprimé, ce mercredi 22 Mars, « la condamnation de la Tunisie, des déclarations d’un responsable dans l’entité d’occupation, ayant renié l’existence du peuple palestinien, en utilisant une carte de cette entité, incluant les frontières du Royaume Hachémite et les territoires palestiniens occupés ».

Recevant ce mercredi l’ambassadeur de Jordanie à Tunis, Maher Tarawneh, le ministre a exprimé « la solidarité de notre pays avec la Jordanie, et son refus de toutes les pratiques provocatrices et hostiles qui représentent une violation claire de tous les traités internationaux, et une manière de torpiller les efforts pour l’instauration d’une paix dans la région », rapporte ce soir un communiqué du département du Nord Hilton.

Le ministre des Finances israélien, Bezalel Smotrich, avait déclaré dimanche à Paris, qu’ »il n’y a pas de Palestiniens car il n’y a pas de peuple palestinien ».

« Après 2.000 ans d’exil, les prophéties (de la Bible) commencent à se réaliser et (…) le peuple d’Israël retourne chez lui », « il y a des Arabes autour qui n’aiment pas cela, alors que font-ils ? Ils inventent un peuple fictif et prétendent à des droits fictifs sur la terre d’Israël », a-t-il déclaré dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux.

Ces propos ont provoqué un chapelet de critiques et de désapprobations dans le monde arabo-musulman, d’autant que le ministre sioniste les avait tenue, avec une carte montrant l’entité sioniste incluant les territoires palestiniens occupés et la Jordanie.

Haute commission mixte

Ce faisant, Nabil Ammar et Maher Tarawneh ont exprimé leur soulagement envers le niveau des relations entre les deux pays, et la détermination à renforcer davantage les différentes formes de coopération.

Ils ont, par ailleurs, convenu de bien préparer les échéances bilatérales, en prime la haute commission mixte tuniso-jordanienne, dans sa dixième édition.

Il a été ,de surcroît, question de l’importance de la poursuite de la coordination et de la concertation entre les deux pays, au sujet des questions arabes, régionales et internationales d’intérêt commun.

Gnetnews