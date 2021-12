La Tunisie connait une légère hausse des contaminations, l’Europe submergée par Omicron

Le variant Omicron continue à se répandre comme une trainée de poudre en Europe et aux Etats-Unis, faisant revenir plusieurs pays, à la case départ, avec fermeture de l’économie, confinement strict, sans compter la paralysie du transport aérien, avec 8000 vols annulés à travers le monde le week-end dernier.

La France où la barre des 100 mille contaminations/ jour a été franchie samedi dernier, s’apprête à durcir les restrictions ce lundi, alors que le pays craint une explosion des cas à la mi-janvier avec 200 mille contaminations/ jour, selon les projections.

En Tunisie, la situation épidémique reste maîtrisée, mais les contaminations sont en légère hausse, comme l’a souligné le week-end écoulé, le ministre de la Santé, Ali Mrabet.

A noter que le variant Omicron, connu par sa très forte contagiosité, est, désormais, présent Tunisie ; six cas infectés à cette souche, ont été officiellement dépistés, tous des cas importés, mais les autorités sanitaires présument qu’il y en ait davantage, elles incitent, inlassablement, à la vigilance, au respect des gestes barrières et des mesures de prévention, ainsi qu’au recours, sans plus tarder, à la vaccination, seul antidote contre ce malin virus, insistent-elles.

298 nouveaux et 05 décès

Ce faisant, le ministère de la Santé a recensé à la date du 25 décembre, 298 nouveaux cas infectés au Coronavirus, après la parution des résultats de 6014 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 4,96 %.

Le bilan s’élève à 723 093 contaminations sur un ensemble de 3 323 192 analyses en laboratoire, indique ce lundi 27 décembre le même département dans un communiqué.

Au cours des dernières 24 heures, 67 malades se sont déclarés rétablis, portant le total à 695 161 guérisons.

05 morts des suites du Covid-19 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, le bilan s’élève à 25 532 décès, depuis l’avènement de la pandémie dans nos contrées.

Les établissements de soins publics et privés accueillent, à ce stade, 244 malades ; 77 sont placés en réanimation et 17 sous respiration artificielle.

Gnetnews