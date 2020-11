La Tunisie continue Ã  baigner dans le brouillard, les usagers de la route incommodÃ©s

La Tunisie continue à baigner dans le brouillard, les usagers de la route incommodés

La Tunisie continue à baigner dans un brouillard épais. Aux premières lueurs du jour, de ce jeudi 05 novembre, le ciel était comme couvert d’un voile opaque, empêchant carrément la visibilité.

Incommodés, les usagers de la route devaient faire montre de grande prudence et rouler doucement pour arriver à destination en sécurité.

En l’absence de pluies vivement attendues, notamment par les agriculteurs dont les champs commencent à se lézarder par la sécheresse, ce mois de novembre est arrivé avec une vague brumeuse qui s’inscrit dans la durée.

Météo Tunisie confirme ce constat. Son premier bulletin de la journée prévoit la poursuite des indicateurs de formation de brouillard pendant les premières heures de la journée, notamment dans les zones basses, les régions avoisinant les barrages et les forêts, les oueds, et près des côtes, ce qui donne lieu à la baisse de la visibilité horizontale…

L’INM réitère ses appels aux automobilistes d’être prudents, particulièrement sur les autoroutes.

Aussitôt, cette brume s’estompe, le temps sera partiellement nuageux sur l’ensemble du pays.

L’activité du vent requiert la vigilance près des côtes Nord…la mer sera agitée à des degrés variables au Nord…et peu agitée à l’Est du pays.

Les températures sont en légère hausse ; les maximales oscillent entre 22 et 27° au Nord et au Centre, et entre 24 et 29° au Sud.

