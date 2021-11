La Tunisie demande à l’Algérie une augmentation des livraisons de pétrole et de gaz

Le ministre de l’Energie et des mines algérien, Mohamed Argueb, s’est entretenu ce mercredi 03 novembre par visioconférence, avec la ministre tunisienne de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neïla Nouira Gongi.

Les deux parties ont qualifié les relations bilatérales, notamment dans le domaine de l’énergie, d’exemplaires et réussies, indique le ministère de l’Energie algérien dans un communiqué.

Les discussions ont porté sur « l’état d’avancement des projets et contrats actuels, et les opportunités de coopération future ».

Il a été aussi question de l’augmentation de la capacité opérationnelle et des liaisons électriques entre les deux pays.

Les deux parties ont, par ailleurs, étudié la possibilité d’approvisionner la Tunisie en hydrocarbures, pétrole brut et gaz naturel liquéfié (GNL).

Les deux ministres ont, également, examiné l’éventualité d’augmenter les quantités consacrées à la Tunisie, en termes de produits pétroliers (gaz de pétrole liquéfié (GPL), et Gaz butane.

La ministre tunisienne a demandé à ce que les livraisons de gaz naturel algérien vers la Tunisie augmentent, avec l’éventualité d’approvisionner les régions frontalières.

L’approvisionnement en 2019 de la ville de Sakiet Sidi Youssef, à partir du réseau national de gaz algérien, a été un premier pas pour le projet de ravitaillement des villes frontalières tunisiennes en gaz naturel, souligne la même source.

Les deux ministres ont, de surcroît, examiné « la possibilité de développer la coopération et le partenariat dans le secteur des mines, notamment en matière de traitement de phosphate, de production des engrais phosphatés, et d’échange des expériences et des formations, notamment dans le domaine législatif ».

Gnetnews