La Tunisie dément toute intention d’instaurer des relations diplomatiques avec Israël

Suite aux informations relayées par certains médias sur la possibilité d’instauration de relations diplomatiques entre la Tunisie et l’entité sioniste, le ministère des Affaires étrangères, de l’émigration et des Tunisiens de l’étranger estime que « toutes ces allégations sont infondées, et contraires à la position officielle de principe de la Tunisie, en faveur de la cause palestinienne juste et des droits légitimes du peuple palestinien ».

La Tunisie rappelle la position constante du président Kaïs Saïed, qui a affirmé, en de nombreuses occasions, que « les droits du peuple palestinien sont indivisibles et imprescriptibles, en prime son droit à l’autodétermination et à l’instauration d’un Etat indépendant, ayant pour capitale al-Quds Sherif ».

La Tunisie exprime, de nouveau, « sa totale conviction qu’il ne peut y avoir une paix juste, globale et durable dans la région, sans application des résolutions de la légalité internationale, liées aux droits du peuple palestinien dans la récupération de ses territoires confisqués et l’instauration de son Etat indépendant ».

La Tunisie qui dit respecter les positions souveraines des différents pays, affirme que « sa position est constante et de principe et ne sera pas influencée par les changements sur la scène internationale ».

Elle réitère son attachement « à ne pas participer à toute initiative attentatoire aux droits légitimes du peuple palestinien, et considère qu’elle n’est pas concernée d’instaurer des relations diplomatiques avec l’entité d’occupation, tant qu’elle poursuit sa politique faisant fi des résolutions de la légalité internationale et des principes du droit international ».

L’UGTT s’était fait l’écho, hier, dans un communiqué « d’informations sur des arrangements ébruités dans les coulisses, et des rencontres non annoncées qui se seraient tenues récemment sous co-parrainage français et américain en vue de pousser l’Etat tunisien à normaliser avec l’entité sioniste ».

La centrale syndicale avait mis en garde le pouvoir contre n’importe quel pas pour la normalisation.

