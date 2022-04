La Tunisie réclame une protection au peuple palestinien, après les exactions à la mosquée al-Aqsa

La Tunisie condamne les exactions commises par les forces d’occupation à la Mosquée al-Aqsa.

Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères paru ce week-end, la Tunisie dénonce « les pratiques hostiles des forces d’occupation et des colons dans les territoires palestiniens occupés, notamment à Jénine, Bethlehem, Bab el-Admou et al-Quds, et dénonce les violations de la sacralité d’al-Aqsa, les agressions contre les fidèles, et la profanation du sacré en ce mois saint ».

« Ces violations reflètent, de nouveau, l’obstination des forces d’occupation dans leur politique discriminatoire, en bafouant toutes les résolutions et les traités internationaux. », s’élève-t-elle.

La Tunisie réitère son appel à la communauté internationale « à assumer sa responsabilité juridique et morale envers le peuple palestinien, de manière à traiter l’ensemble des affaires d’occupation et d’agression, selon les mêmes critères et normes ».

Tunis appelle « à assurer la protection internationale nécessaire au peuple palestinien, à contrer les crimes de l’occupant, qui constituent une violation criante du droit international, et de toutes les résolutions de la légalité internationale, une menace pour la paix mondiale et une manière de torpiller les efforts visant à parvenir à une paix juste et globale dans la région ».

La Tunisie réaffirme son « engagement constant à appuyer le droit palestinien imprescriptible jusqu’à la fin de l’occupation, et l’instauration d’un Etat palestinien indépendant, avec pour capitale al-Quds el-sherif ».

