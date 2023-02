La Tunisie dÃ©pÃªchera deux Ã©quipes distinctes de recherche et de secours en Turquie et en Syrie

La Tunisie dépêchera deux équipes distinctes de recherche et de secours en Turquie et en Syrie

Le colonel Tarek Ouslati, président de l’unité spéciale de la protection civile, et président de la recherche et du sauvetage de l’équipe tunisienne a déclaré, ce mardi 07 février, que sur instruction du président de la république, deux équipes de recherche des disparus sous les décombres, des suites du séisme destructeur, ont été formées dans deux missions distinctes en Syrie et en Turquie.

Dans une déclaration à Jawhara, il a indiqué que l’équipe de Turquie est composée de 41 membres et de 04 canines, et est dotée de tout le matériel technologique de recherche sous les ruines, dont des drones, dans une mission de 07 jours, au moins.

L’équipe de Syrie, elle, est composée de 20 éléments, avec les mêmes équipements de pointe, pour appuyer les efforts de recherche et de secours dans ce pays.

Il a ajouté que l’équipe était en train de charger les équipements, dans l’attente du décollage.

Selon une source informée, citée par la même radio, cette mission est la première du genre, en dehors des frontières, depuis l’obtention par cette unité spéciale d’un certificat de reconnaissance internationale, INSARAG, en juin dernier, l’habilitant à intervenir et à répondre aux appels à l’aide internationale, à l’issue de la survenue d’une catastrophe naturelle.

Gnetnews