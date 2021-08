La Tunisie déplore 23 430 morts du coronavirus, sur fond des craintes de nouvelles vagues foudroyantes

Même si l’affluence des Tunisiens sur la vaccination est en deçà du seuil escompté, l’accélération de la campagne d’immunisation, et la succession des journées de vaccination massive font espérer une amélioration progressive en la matière, afin d’atteindre un taux d’immunisation collective de 60 % à l’automne, comme le prévoient les milieux médicaux et scientifiques.

Ces derniers n’ont de cesse, cette dernière période, d’inciter les Tunisiens à se faire inoculer les deux doses du vaccin, mettant en garde contre de nouvelles vagues foudroyantes à l’automne, sur fond de variants plus graves et plus transmissibles. Seuls les pays qui auront réalisé d’importantes avancées en termes de vaccination, sauront vaincre ce virus, répètent-ils à l’envi.

L’actuelle amélioration de la situation épidémique reste, ainsi, précaire et sa pérennisation est tributaire de la généralisation de la fameuse injection au sein de la population, et du respect des mesures de prévention et des protocoles sanitaires.

Ce faisant, le ministère de la Santé annonce que 2165 nouveaux cas de contamination par le Coronavirus ont été recensés à la date du 28 Août 2021, sur un ensemble de 12 287 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 17,62 %.

Le bilan s’élève à 662 752 contaminations par le Covid-19, sur un ensemble de 2 583 737 analyses en laboratoire.

Quelque 1382 personnes se sont déclarées rétablies à la même date, portant le bilan à 610 878 guérisons.

21 décès se sont produits le même jour, le bilan s’élève, dorénavant à 23 430 morts des suites du Covid-19.

Les établissements de soins publics et privés accueillent, à ce stade, 2702 malades, dont 34 malades nouvellement admis. Sur l’ensemble, 514 sont placés en réanimation, et 123 sous respiration artificielle.

