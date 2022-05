La Tunisie devient membre officiel de l’AIIB, une banque asiatique Ã©tablie Ã  PÃ©kin

La Tunisie devient membre officiel de l’AIIB, une banque asiatique établie à Pékin

La Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (Asian Infrastructures Investment Bank, AIIB), a annoncé que la Tunisie avait parachevé toutes les procédures et conditions d’adhésion effective, devenant ainsi le 90ème membre de cette banque à compter du 29 avril 2022, annonce le ministère de l’Economie et de la Planification.

Cette institution financière multinationale a été créée en 2014, à l’initiative du gouvernement chinois, son siège est à Pékin. Parmi ses objectifs, la relance du développement dans les régions du Sud-est asiatique, de l’Asie centrale, ainsi que dans d’autres zones dont l’Afrique du Nord.

Cette banque a été créée dans le cadre de la stratégie de « la route de la Soie » initiée par la Chine, dont le but est de relancer le développement dans de nombreux pays à travers le monde, via l’instauration de partenariats économiques, la contribution au financement de grands projets d’investissement, notamment dans les domaines de l’infrastructure, de l’énergie, du transport et autres secteurs vitaux, en appui au développement durable.

L’adhésion de la Tunisie à cette institution financière naissance s’inscrit dans le cadre de sa détermination à diversifier les sources de financement de ses projets. Chose qui lui permettra d’instaurer un nouveau partenariat constructif sur les moyen et long termes, en matière d’investissement, de financement, et d’expertise technique dans les domaines de développement prioritaires.

Gnetnews