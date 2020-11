La Tunisie dispense les touristes des vols rÃ©guliers du confinement de 14 jours

La Tunisie dispense les touristes des vols réguliers du confinement de 14 jours

Le ministère du Transport et de la Logistique, et celui du Tourisme annoncent ce vendredi 27 novembre, que les passagers qui arrivent en Tunisie à bord de vols réguliers, dans le cadre de « l’inclusive tour », sont dispensés du confinement de 14 jours, à compter de la date d’arrivée.

Cette dispense est assortie de conditions :

Les passagers en question, qui seraient vraisemblablement des touristes, devront présenter un voucher, attestant de la réservation et du paiement du vol organisé « inclusive tour », via un TO .

Ils devront, par ailleurs, présenter au moment de l’enregistrement un test PCR négatif, effectué 72 heures avant le voyage vers la Tunisie, et remplir en ligne une fiche, via le site https://app.e7mi.tn.

Les passagers en question sont appelés à s’en tenir aux dispositions du protocole sanitaire mis au point, par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

La direction générale de l’aviation civile, relevant du ministère du Transport et de la Logistique, appelle les compagnies aériennes tunisiennes et étrangères à s’en tenir à ces dispositions.

Gnetnews