La Tunisie dispose du meilleur passeport en Afrique du Nord, avec un accès à 77 destinations sans visa

Le passeport tunisien est classé premier en Afrique du Nord et au Maghreb, et 6ème dans le monde arabe, dans le classement des passeports les plus puissants dans le monde, passeport Henley Index.

Selon l’indice Henley 2022, le passeport tunisien est classé 77ème dans le monde et permet d’accéder à 71 destinations sans visas. La Tunisie devance dans ce classement le Maroc (82), la Mauritanie (87), l’Algérie et l’Egypte (94), et la Libye (104).

Le passeport le plus puissant dans la région arabe est celui du Qatar (57), talonné par le Koweït (59), le Bahreïn (66), l’Arabie saoudite et Oman (68ème).

Le passeport japonais est le plus puissant dans le monde. Il trône à la première place et permet d’accéder à 199 pays sans visa. Singapour et la Corée du Sud sont ex-aequo à la deuxième place ; l’Allemagne et l’Espagne sont à la troisième place ; la Finlande, l’Italie et le Luxembourg à la 4ème place ; l’Autriche, le Danemark, les Pays-Bas, la suède à la 5ème place ; la France est à la 6ème place, avec l’Irlande, le Portugal et le Royaume uni.

Les Etats-Unis sont à la 7ème place, avec la Belgique, la Norvège, la Suisse et la nouvelle Zélande.

En bas du classement, l’Afghanistan, l’Irak et la Syrie figurent à la 112, 111 et 110ème place.

Le passeport Henley Index couvre 199 passeports et 227 destinations, c’est l’indice le plus fiable avec des données cumulées pendant 17 ans, lit-on sur son site officiel.

Cet indice est basé sur des données fournies par l’Autorité du transport aérien international (IATA), mises à jour et complétées à l’aide de recherches approfondies et de données en ligne.

Gnetnews