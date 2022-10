Tunisie : « Le stock de carburant couvre, d’ordinaire, 75 jours de consommation, mais est, actuellement, à un niveau bas »

La Présidente-Directrice Générale de la Société tunisienne des Industries de Raffinage (STIR), Fakhta Mahouachi, a affirmé ce mercredi 12 octobre, que la Tunisie dispose d’un stock de carburant, contrairement à ce qui est relayé.

Lors d’un entretien avec Shems, elle a indiqué que les hydrocarbures sont stockés au niveau de quatre points : Bizerte, Zarzis, Skhira et la Goulette.

Elle a ajouté que « le stock couvre, dans les situations ordinaires, plus de 75 jours, mais actuellement, de grandes quantités ont été consommées, et le stock est à un niveau bas, et sera rétabli d’une manière progressive ».

La crise que vit le pays ne tient pas, uniquement, à des problèmes de liquidités, mais a été approfondie par la guerre entre l’Ukraine et la Russie, a-t-elle indiqué.

La PDG de la STIR a, encore, affirmé que le problème de l’essence sans plomb sera réglé, notamment, avec la poursuite du déchargement de la cargaison de carburant au port de Bizerte, annonçant l’arrivée d’autres pétroliers le mois courant et les prochains mois.

La ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neïla Nouira Gongi, avait déclaré hier que l’approvisionnement en carburant est en train de retrouver sa cadence normale, imputant les perturbations survenues la dernière période, à la forte affluence vers les stations services. « Tout camion qui rentre dans un kiosque, s’épuise au bout d’une heure », avait-elle lancé.

Gnetnews