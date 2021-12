La Tunisie durcit le contrôle dans les passages frontaliers, pendant les fêtes de fin d’année

Le président de la Commission de confinement, Mohamed Rabhi, a déclaré ce vendredi 24 décembre, que les équipes sanitaires ont été consolidées au niveau des passages frontaliers, en vue de renforcer le contrôle de l’application des mesures préventives auprès des arrivants en Tunisie, notamment pendant la période actuelle, qui correspond à la célébration des fêtes de fin d’année.

Dans une déclaration à la TAP, il a indiqué qu’il était convenu après de nombreuses réunions d’appuyer les équipes sanitaires au niveau des passages frontaliers terrestres, aériens, et maritimes, par des renforts humains et des tests rapides, en vue d’intensifier les opérations de dépistage du Coronavirus, signalant que le dépistage du Covid-19 concernera, d’une manière aléatoire, tous les arrivants, vaccinés ou non.

Rabhi a mis en garde contre les rassemblements, notamment dans les hôtels dédiés au confinement obligatoire, appelant à s’en tenir au protocole sanitaire pour faire face au danger de la contagion par les variants du Coronavirus.

Le terrain serait propice à l’apparition d’Omicron, fortement transmissible, dans le cas du non-respect du protocole sanitaire, a-t-il encore considéré.

Le responsable a assuré que la situation était sous contrôle, et les 06 cas d’Omicron dépistés sont importés, et étaient détectés chez des passagers non tunisiens en provenance de pays africains, qui étaient mis en quarantaine dans les centres d’isolement.

Le responsable a, par ailleurs, souligné que la Tunisie avait préparé tous les scénarios possibles face à l’éventuelle propagation du variant, Omicron, s’agissant de l’admission dans les services de réanimation, les lits d’oxygène et les hospitalisations.

