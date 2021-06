La Tunisie durcit les mesures, couvre-feu à 20h, test PCR négatif pour les arrivants et télétravail dans le public et privé

L’instance nationale de lutte contre le Coronavirus a décidé ce mardi 29 Juin le durcissement des mesures adoptées à l’échelle nationale, pour la période du 26 juin au 11 juillet.

Au terme de sa réunion par visioconférence sous la présidence du chef du gouvernement Hichem Méchichi, consacrée à l’examen des propositions du comité scientifique face à l’accélération de la propagation du virus et à la détection de nouveaux variants dans de nombreuses régions, les dispositions suivantes ont été décrétées :

*Couvre-feu à partir de 20h jusqu’à 5h du matin le jour suivant (au lieu de 22 heures) ;

*Un test PCR négatif doté d’un PR Q pour tous les arrivants en Tunisie, remontant à 72 h au plus, (une mesure devant être appliquée à partir du 1er juillet) ;

*Report ou annulation de toutes les manifestations publiques soit dans les espaces ouverts ou fermés ;

*Démarrage immédiat des campagnes de vaccination, via des équipes itinérantes relevant du ministère de la Santé, autour des foyers de contamination ;

*Organiser le travail des services publics via le télétravail, et octroi de congé de repos pour les agents publics pendant la période du 1er au 21 juillet, de manière à limiter le travail présentiel des agents dans chaque service, dans une proportion ne dépassant pas le 1/3 (A l’exception des agents des ministères de la Santé, de la Défense, de l’Intérieur…), et appel au secteur privé de faire de même.

Gnetnews