La Tunisie Ã©met des rÃ©serves sur la rÃ©solution de la Ligue arabe au sujet de l’escalade Ã  Gaza

La Tunisie émet des réserves sur la résolution de la Ligue arabe au sujet de l’escalade à Gaza

La Tunisie a émis des réserves au sujet du texte de résolution issu du Conseil de la ligue arabe réuni en session extraordinaire, au niveau ministériel, le mercredi 11 0ctobre 2023, pour examiner la dernière escalade dans le conflit palestino-israélien après l’incursion d’ampleur menée par l’aile militaire du mouvement de résistance Hamas dans les colonies à la lisière de Gaza, et l’offensive meurtrière et dévastatrice perpétrée en représailles par l’entité sioniste contre l’enclave palestinienne.

Le président de la république, Kaïs Saïed, a chargé le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar de les présenter à l’organisation panarabe.

« La Tunisie, constante dans ses positions et attachée au droit palestinien, en matière d’instauration de son Etat indépendant sur l’ensemble de la terre de Palestine, ayant pour capitale al-Quds el-Sherif, première des deux Quibla (direction de prière), et troisième lieu saint de l’Islam », exprime ses réserves sur le texte émis par la réunion précitée, « dans son intégralité, étant donné que la Palestine n’est pas un dossier ou une affaire où il y a un plaignant et un accusé, mais c’est le droit imprescriptible du peuple palestinien ».

Dans un communiqué de la présidence, la Tunisie considère, par ailleurs que « le droit palestinien ne peut être prescrit par l’occupation sioniste, à travers le meurtre, la déportation, et la privation des attributs les plus élémentaires de la vie, comme l’eau, le médicament, la nourriture et l’électricité, et en prenant les personnes âgées, les femmes et les enfants innocents pour cible, ainsi que les maisons, les hôpitaux, et les équipes de secours ».

« Le droit, qu’il soit dans acception profane ou sacré, est clair et l’humanité, tout entière, devra le défendre, et se remémorer les carnages dont était victime notre peuple arabe palestinien, qui présente encore des hordes de martyrs et des milliers de blessés, et d’orphelins, en vue de récupérer son droit et sa terre spoliée dans toute la Palestine ».

Le conseil de la ligue arabe, réuni pour la concertation et la coordination sur les moyens de l’arrêt de la dangereuse escalade contre la bande de Gaza, a exigé « l’arrêt immédiat de la guerre israélienne contre Gaza », appelant toutes les parties à « la retenue, et mettant en garde contre les répercussions humanitaires et sécuritaires catastrophiques de la poursuite et l’extension de l’escalade, en œuvrant avec la communauté internationale à lancer une action urgente et efficiente pour y parvenir ».

Le Conseil de la ligue arabe a condamné « le fait de tuer et de viser les civils des deux côtés, ainsi que tous les actes contraires au droit international et au droit international humanitaire », affirmant « la nécessité de protéger les civils, en harmonie avec les valeurs humaines conjointes ».

La résolution appelle également à la remise en liberté de l’ensemble des otages et détenus.

Gnetnews