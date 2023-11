La Tunisie émet des réserves sur la résolution du sommet arabo-islamique à Riyad, excepté trois points

Au cours du Sommet, et après avoir rappelé la position ferme de la Tunisie en faveur du peuple palestinien et de sa juste cause, Ammar a souligné que la situation grave et extrêmement dangereuse que traverse le peuple palestinien, en particulier dans la bande de Gaza, exige que le Sommet se concentre exclusivement sur l’arrêt immédiat de la brutale agression israélienne, œuvrer pour l’entrée immédiate de l’aide humanitaire urgente et adéquate au peuple palestinien et la levée du blocus imposé à Gaza et à toute la Palestine, rapporte le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.