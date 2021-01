La Tunisie empêche un cargo d’accoster à ses ports et l’oblige à quitter illico presto ses eaux territoriales

L’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP) annonce ce samedi 23 janvier avoir rejeté la demande du navire « Karim Allah », chargé d’une cargaison de 895 têtes de bovins, d’accéder au port de Bizerte, et à l’ensemble des ports tunisiens.

Ce refus intervient suite à des informations selon lesquelles les bovins seraient atteints par la maladie de la langue bleue.

L’OMMP ajoute, dans un communiqué, que « les autorités compétentes ont été prévenues, de la nécessité d’appeler le cargo à quitter immédiatement les eaux territoriales tunisiennes, étant donné qu’il n’a aucun lien commercial avec la Tunisie ».

Dans une déclaration à la TAP, le Directeur Général de l’OMMP a indiqué que « selon les informations disponibles, ce cargo, dont la provenance est inconnue, est parti d’Espagne vers la Turquie, avec à son bord des bovins atteints de la maladie de la langue bleue ».

Il a ajouté que « ce navire a changé son itinéraire à son arrivée aux frontières du Nord de la Tunisie, au niveau du détroit de Sicile, où il devrait continuer son chemin vers l’Est de la Turquie, pour finir par se diriger vers le Sud de la Libye ».

« Lorsqu’il est arrivé au niveau de Sousse et de Mehdia, le bateau a demandé d’accoster au port de Bizerte, sous prétexte de s’approvisionner en fourrage »

Les autorités maritimes nationales et la marine ont été avisées pour non admission du cargo au port de Bizerte, et à n’importe quel port tunisien, a-t-il affirmé.

Le navire se trouve actuellement dans les eaux tunisiennes à 30 miles d’Enfidha.

Le DG de l’OMMP a assuré que l’opinion publique sera informée, dès la sortie du bateau des eaux territoriales nationales.

