La Tunisie en est à la phase 04 de l’épidémie, 3074 cas supplémentaires et 69 nouveaux décès

Le nombre de contaminations et de décès par le Coronavirus ne cesse d’augmenter à l’heure où la Tunisie en est à la 4ème phase de l’épidémie, laquelle se caractérise par une contagion communautaire, et une forte circulation du virus à travers différentes régions du territoire national.

Le dernier bilan épidémiologique, rendu public hier soir, par le ministère de la Santé, fait état de 3074 nouveaux cas d’infection au virus à la date du 10 janvier, après la parution des résultats de 12 334 analyses réalisées en laboratoire.

Le bilan passe désormais à 162 350 contaminations, 119 446 personnes se sont rétablies, soit 1745 guérisons.

Par ailleurs, 69 malades ont succombé au virus, portant le bilan à 5284 décès au total.

L’effectif des malades admis dans les établissements hospitaliers publics et privés, est-il aussi en accroissement continu, et atteint 1729, dont 361 placés en soins intensifs et 124 sous respiration artificielle.

Les hospitalisations totalisent 7659 depuis février dernier.

Au total, 696 246 analyses ont été effectuées en laboratoire depuis février dernier.

Gnetnews