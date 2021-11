La Tunisie encourt un risque de modÃ©rÃ© Ã  faible de voir ressurgir une 5Ã¨me vague (Scientifiques)

La Tunisie encourt un risque de modéré à faible de voir ressurgir une 5ème vague (Scientifiques)

L’amélioration sensible de la situation épidémique ne fait pas dissiper la crainte d’un nouveau rebond en Tunisie, à plus forte raison, face à une 5ème vague fulgurante en Europe. La situation est dramatique dans certains pays européens, notamment en Autriche ayant renoué dès hier lundi avec le confinement, ou en Allemagne où la situation est tllement grève, que le ministre de la Santé, Jens Spahn, a fait une déclaration choc : Les Allemands seront « vaccinés, guéris ou morts » d’ici à la fin de l’hiver en raison de la recrudescence des contaminations, et d’un variant Delta très, très contagieux. »

La France est aussi face une flambée épidémique, et le Premier ministre, Jean Castex, bien que vacciné, a été testé positif au covid-19.

En Tunisie, les autorités sanitaires et scientifiques estiment le risque de la résurgence d’une nouvelle vague, de moyen à faible. Ils incitent, inlassablement, les un million de Tunisiens non encore vaccinés, à se faire administrer la fameuse injection anti-Covid, tout en comptant généraliser la dose de rappel ou 3ème dose, en commençant par les sexagénaires et les quinquagénaires.

Côté statistique, 36 malades ont été testés positifs au Coronavirus à la date du 21 novembre, sur un ensemble de 1490 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 2,42 %.

Le bilan s’élève à 716 298 cas de contaminations, sur un ensemble de 3 146 043 analyses en laboratoire.

Quelque 85 malades ont été rétablis à la même date, portant le total à 690 033 guérisons.

La Tunisie enregistre, depuis l’avènement de la pandémie, 25 347 décès, dont deux morts à la même date.

Les hôpitaux et les cliniques accueillent, à ce stade, 139 malades, 47 sont placés en réanimation et 12 sous respiration artificielle.

Gnetnews