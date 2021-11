Tunisie : Le vaccin permettra dâ€™Ã©radiquer le coronavirus, il est fort probable quâ€™il devienne annuel (Chokri Hamouda)

Tunisie : Le vaccin permettra d’éradiquer le coronavirus, il est fort probable qu’il devienne annuel (Chokri Hamouda)

Le président de l’instance nationale de l’Evaluation et de l’accréditation en Santé (Ineas), Chokri Hamouda, a déclaré, dimanche soir, que 1,5 millions Tunisiens étaient visés, hier dimanche 21 novembre par la vaccination, un million ne sont pas vaccinés contre le Coronavirus, et 500 mille n’ont pas reçu la deuxième dose.

Dans un entretien avec le JT d’el-Wataniya, Dr Hamouda a indiqué qu’un taux de 11,6 % a été réalisé lors de cette 7ème journée de vaccination massive, ce qui est, à peu près, dans la même proportion des 12 % réalisée lors des autres journées, estimant que l’objectif a été atteint.

S’agissant des risques que la Tunisie ne soit touchée par la 5ème vague qui secoue actuellement l’Europe, le président de l’Ineas a rétorqué que « l’actuelle situation épidémique et les indicateurs disponibles montrent que l’éventualité de la survenue d’une telle vague est moyenne, avec la vaccination, on veut que cette éventualité soit faible ».

« Le vaccin diminue les risques de contraction du virus, réduit les cas graves et fait baisser les décès ; les recherches ont démontré que le vaccin donne une immunité plus forte que la maladie », a-t-il expliqué.

Ces mêmes recherches ont, par ailleurs, révélé que « le vaccin faiblit avec le temps, et partant il faudrait le renforcer », a souligné le responsable, signalant que « la troisième dose fait partie de tout un calendrier comportant une première dose, une deuxième dose après un mois, et une 3ème dose après six mois ».

Chokri Hamouda a affirmé qu’il était fort probable que vaccin anti-covid ne devienne annuel.

Le calendrier vaccinal va nous permettre d’éradiquer cette maladie comme on a éradiqué d’autres malades à l’instar de la poliomyélite, la rougeole…et de retrouver une vie normale, a-t-il conclu.

Gnetnews