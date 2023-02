La Tunisie est déterminée à développer les droits des femmes, dans le texte et la pratique (Bouden)

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden a affirmé qu' »il ne suffisait pas que les législations et les constitutions soient progressistes, mais il faudrait les mettre en pratique, en consécration de l’Etat de droit, et aussi de la société de droit, laquelle intériorise les droits et libertés, en vue de rompre avec les pratiques discriminatoires, et les mentalités stéréotypées qui sont encore de mise dans la société ».

Présidant à la Kasbah la séance de discussion du 07ème rapport sur l’élimination de toutes les formes de discrimination contre la femme devant le comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Ana Pelaez Narvaez, la locataire de la Kasbah a affirmé que « la détermination de la Tunisie à discuter son rapport national, traduit son engagement total en faveur de la coopération constructive avec tous les organismes compétents, et l’extrême importance qu’elle accorde au développement de l’arsenal lié aux droits de la femme dans toutes leurs dimensions, texte et pratique », rapporte ce soir un communiqué de la présidence du gouvernement.

« Les recommandations qui seront présentées par le comité onusien permettront d’examiner les meilleurs moyens pour surmonter les difficultés et les défis, conformément à une approche participative avec la société civile », a-t-elle souligné.

Najla Bouden qui assure la présidence de la commission nationale de coordination et d’élaboration des rapports en matière des droits de l’homme, a affirmé l’importance de la coopération technique, en vue de suivre la mise en application des recommandations, conformément aux besoins de notre pays et des priorités de la période actuelle.

Le comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dit comité CEDAW, en référence à la convention éponyme, a entamé la discussions du rapport de la Tunisie le 10 février. Elle a valorisé les acquis de la femme tunisienne, appelant à les consolider en vue de préserver la place avant-gardiste de notre pays dans ce domaine.

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’enfance et des personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, a pris part à cette réunion.

