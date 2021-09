La Tunisie est-elle en train de se débarrasser du Coronavirus, à l’heure où le bilan dépasse les 700 mille contaminations

La Tunisie est-elle en train de se débarrasser du Coronavirus ? Les indicateurs réalisés de jour en jour, sont rassurants, et montrent un fléchissement sensible et durable du virus ; un constat confirmé par le comité scientifique. La vigilance devra être, néanmoins, de mise, réitère-t-il, recommandant le respect des mesures de prévention et des protocoles sanitaires.

Le caractère imprévisible du virus, et ses mutations successives appellent à être précautionneux. D’autant que les craintes d’un nouveau rebond épidémique cet automne en Tunisie et ailleurs sont toujours présentes, face à de nouveaux variants redoutables, à même de faire basculer la situation d’un moment à l’autre.

Taux de positivité de 7,87 %

Dans son dernier communiqué sur l’évolution de la situation épidémique, le ministère de la Santé fait état de 472 nouveaux cas testés positifs au virus à la date du 18 septembre, après la parution des résultats de 5995 analyses, soit un taux de positivité de 7,87 %.

Les contaminations dépassent la barre des 700 400, sur un ensemble de 2 861 359 analyses en laboratoire.

Quelque 573 personnes ont été déclarées rétablies au cours des dernières 24 heures, portant le total à 669 928 guérisons.

17 décès ont été signalés à la même date, le bilan s’élève, désormais, à 24 527 morts depuis l’avènement de la pandémie dans nos contrées.

A ce stade, les établissements de soins publics et privés accueillent 1980 malades, dont 16 nouvelles admissions. Sur l’ensemble, 380 patients sont placés en soins intensifs, et 87 sous respiration artificielle.

