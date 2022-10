La Tunisie est en passe d’enregistrer le mois d’Octobre le plus aride depuis 1980

Le mois d’Octobre 2022 risque d’être le plus sec de ces trois dernières décennies, a fortiori en l’absence d’indices pluviométriques jusqu’à la fin du mois.

Depuis le début du mois, les pluies enregistrées à Tunis-Carthage n’ont pas dépassé les 04 millimètres, le déficit au niveau de cette station avoisine les 93 %, ce qui pourrait faire de ce mois, l’octobre le plus aride depuis 1980.

Dans un post sur sa page officielle, Facebook, où il présente des graphiques et tableaux sur les températures enregistrées au mois d’Octobre à Tunis-Carthage pendant la période de 1980 à 2021, l’ingénieur Météo, Mehrez Ghannouchi, indique que la moyenne des températures de Tunis-Carthage au mois d’octobres est de 26.5°, laqquelle a été dépassé de 2.6 °, à ce jour, le plaçant en 5ème position du mois d’octobre le plus chaud, ce qui ne représente pas une exception, étant donné que le record des températures de cette période est de 40°, et a été enregistré en 1999.

La récurrence des températures élevées, dépassant la valeur de référence de cette période est devenue plus importante depuis l’année 2000, en comparaison avec les périodes précédant cette date ; le danger des changements climatiques est devenu plus palpable, assure-t-il.

Il s’agit là d’un exemple d’une même station, la situation est, quasiment, analogue pour les autres stations, conclut-il.

Gnetnews