La Tunisie est indemne de la variole du singe (virologue)

Le monde ne s’est pas encore remis de la pandémie du Coronavirus, et ses séquelles sanitaires, économiques, sociales, familiales et on en passe, que le voilà confronté à un virus non moins redoutable, la variole du singe, qui se transmet de l’animal à l’homme, et de l’homme à l’homme, généralement par voie respiratoire.

A l’heure qu’il est, l’Europe compte des dizaines de cas, les Etats-Unis, et le Canada, en comptent aussi.

Le virologue et membre du comité scientifique de lutte contre le Coronavirus, Mahjoub Ouni, a affirmé ce vendredi, dans une déclaration médiatique, que la Tunisie est indemne de la variole du singe, qui se répand en petits nombre en Grande-Bretagne, en Espagne, un cas vient d’être confirmé en France (Ile-de-France) sur un jeune de 29 ans.

La variole du singe est une maladie qui se transmet naturellement des animaux à l’être humain et inversement. Ses symptômes sont : fièvre, mal de tête, douleurs musculaires, mal de dos, ganglions lymphatiques enflés, frissons et fatigue. Des éruptions cutanées peuvent également survenir, notamment sur le visage.

Ce virus qui circulait depuis les années 70 en Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale, est apparu depuis la mi-Mai dans plusieurs pays à travers le monde comme aux Etats-Unis et au Canada. La Grande-Bretagne compte 20 cas, à ce jour.

L’OMS a convoqué ce vendredi 20 Mai une réunion d’urgence pour discuter de cette maladie, qui fait craindre une résurgence épidémique.

Gnetnews