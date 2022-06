« La Tunisie est le pays de la Zitouna et personne ne peut surenchérir sur sa religion et son Islam » (Chaïbi)

Le ministre des Affaires religieuses, Ibrahim Chaïbi, a déclaré ce mercredi 22 Juin à Sfax, que son ministère n’a pas été consulté, et n’a pas été sollicité pour présenter son avis, au sujet de l’Islam, en tant que religion de l’Etat ou non, dans le cadre du projet de la nouvelle constitution.

Il a indiqué que si son ministère était consulté à ce sujet, « il ferait appel à ses compétences, cheikhs et savants, et présenterait une position raisonnable sans complaisance, à la commission chargée de rédiger la constitution ».

Dans une déclaration médiatique, relayée par Jawhara, à l’occasion du décollage du premier vol vers les lieux saints, de l’aéroport international de Sfax, il a indiqué que « le président de la république avait tranché cette polémique hier. Tout le monde sait que c’est un homme qui est fier de sa religion, de sa patrie et de son arabité ».

« La Tunisie est le pays de la Zitouna (université), et de Kairouan, et personne ne peut surenchérir au sujet de sa religion et de son Islam ».

Et de poursuivre : « Même si l’on fait mention de la civilité de l’Etat, ce sera un Etat civil pour un peuple musulman ».

Chaïbi a encore déclaré que son ministère « est celui des affaires religieuses, et non des affaires islamiques, et s’occupe de tous les lieux de culte, mosquées, églises, synagogues, etc ».

« Nous veillons sur la liberté de conscience, et nous ne sommes pas des gardiens sur la conscience des gens », a-t-il dit.

Gnetnews