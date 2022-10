La Tunisie est parmi les 17 pays les plus pauvres en termes de ressources hydriques (expert)

Le directeur de suivi de la gestion du dispositif hydrique, au ministère de l’Agriculture, et expert auprès des Nations-unies, Abderrahman Ouasli, a déclaré à la TAP que « les statistiques internationales classent la Tunisie parmi les 17 pays les plus pauvres en termes de ressources hydriques. »

Il a expliqué que la part par personne est de 400 m3/ an, alors que le seuil de pauvreté est fixé par l’ONU à 1000 m 3 personne/ an. Le stress hydrique est fixé à 500 m3 par personne et par an.

La Tunisie est classée, selon les rapports internationaux, sous le seuil de pauvreté et en dessous du seuil de stress hydrique dans le monde, a-t-il indiqué, appelant à la nécessité de préserver les richesses hydriques et à les exploiter à bon escient.

Gnetnews