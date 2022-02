La Tunisie est parmi les pays côtiers les plus impactés par le changement climatique (Bouden)

La cheffe du gouvernement, Nejla Bouden, a considéré que « la mer était et est, encore, une partie indissociable du legs culturel tunisien, un principal moteur de son économie, et une importante source de revenus pour une large strate de la société ».

« La Tunisie comme tous les pays méditerranéens, notamment ceux situés sur la rive sud, souffre de fortes pressions environnementales, et est parmi les pays côtiers les plus impactés par le changement climatique et la perte de la biodiversité ».

Participant ce vendredi 11 février, au One ocean Summit, à Brest (France), aux côtés du président français, Emmanuel Macron, de dirigeants de l’Union européenne, et de chefs d’Etat et de gouvernement arabes et africains, la cheffe du gouvernement a estimé que « les efforts nationaux ne peuvent suffire à couvrir les investissements nécessaires à faire de la mer une solution durable de relance économique ».

La réalisation de cet objectif devra, indéniablement, tenir compte du fossé en matière de moyens dont disposent les pays, et des défis auxquels font face ceux en développement, lesquels défis sont plus difficiles du fait des pressions sanitaires, sociales, économiques et financières de la pandémie du Coronavirus.

Nejla Bouden a plaidé pour « des partenariats internationaux, à travers une démarche participative, sous l’égide des Nations-Unies, en vue de parvenir à préserver nos mers et océans ».

