La Tunisie est parmi les pays les plus vulnérables aux changements climatiques (ministre)

La ministre de l’Environnement, Leïla Chikhaoui, a déclaré ce lundi 23 janvier, que « la Tunisie est parmi les pays les plus vulnérables aux répercussions des changements climatiques ». ,

Dans une déclaration à la TAP, en marge de sa participation à une conférence à Tunis consacrée au lancement de « la stratégie nationale de la femme et des changements climatiques », la ministre a révélé que « la Tunisie est parmi les pays les plus touchés par les répercussions négatives des changements climatiques, notamment en termes de déficit pluviométrique ».

Les changements climatiques imposent des comportements, favorisant l’adaptation à des phénomènes climatiques nouveaux, dont l’adhésion à la rationalisation des ressources hydrauliques, a-t-elle souligné.

Elle a considéré que les femmes en milieu rural sont parmi les catégories fragiles, les plus impactées par ces changements, ce qui a imposé le lancement de la stratégie nationale de la femme et des changements climatiques, en vue d’atténuer l’acuité de tels changements sur les femmes, et d’appuyer leur capacité d’adaptation.

Les changements climatiques s’illustrent, au cours des dernières années, en Tunisie à travers la récurrence des épisodes caniculaires, et des températures record, essentiellement l’été, et l’enchainement des années de sécheresse, ce qui a impacté, négativement, les ressources hydriques.

Gnetnews