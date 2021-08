La Tunisie est sur le point dâ€™Ã©mettre la 2Ã¨me tranche de lâ€™emprunt national pour financer le budget de 2021

La Tunisie est sur le point d’émettre la 2ème tranche de l’emprunt national pour financer le budget de 2021

La Tunisie s’apprête à lancer, dans la période à venir, la deuxième tranche de l’emprunt obligataire national.

Une réunion s’est tenue hier, mercredi 11 août, sous la présidence de la chargée du ministère de l’Economie, des Finances, et de l’appui à l’investissement, Sihem Boughdiri Nemissa, en présence des PDG des établissements bancaires, des compagnies d’assurance et des intermédiaires en bourse, consacrée à la préparation du lancement de cette deuxième tranche.

Il a été question d’intensifier les efforts pour faire réussir cette opération, du fait de la spécificité de l’étape, et des pressions sur le budget de l’Etat.

Les représentants du secteur financier ont exprimé leurs dispositions à faire réussir cette opération, et à émettre la deuxième tranche dudit emprunt, et leur engagement à poursuivre leur appui aux efforts de l’Etat en termes de financement du budget.

Ils ont mis l’accent sur l’importance de la sensibilisation pour inciter les entreprises et les citoyens à contribuer à cette opération.

La souscription à la deuxième tranche se fera, selon les mêmes conditions, que la première, notamment en termes de catégories, de durée de remboursement, et d’intérêts, comme le stipule le décret régissant les conditions d’émission de cet emprunt national du 09 Juin 2021.

L’Etat émet, en vertu du décret gouvernemental, un emprunt obligataire national pour couvrir une partie des besoins du budget de l’Etat de l’année 2021. Le décret a défini trois catégories : A, B et C, le souscripteur en choisit une.

La durée de remboursement varie entre 5 et 7 ans, selon la catégorie ; la valeur nominale est respectivement de 10 dinars, 100 dinars et 1000 dinars. Les intérêts seront versés annuellement à des taux de 8.70 %, 8.80 % et 8.90 %, selon la catégorie.

