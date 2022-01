La Tunisie est sur un plateau Ã©pidÃ©mique Ã©levÃ©, taux de positivitÃ© de 34,25 % et 14 nouveaux dÃ©cÃ¨s

La Tunisie est sur un plateau épidémique élevé, taux de positivité de 34,25 % et 14 nouveaux décès

La Tunisie en est, à l’heure qu’il est, sur un plateau épidémique très élevé, avec des courbes de contaminations et de décès ascendants, et une cinquième vague qui se rapproche de plus en plus du pic.

Omicron continue à se propager dans la société et en milieu scolaire où le ministère vient de décider de substituer les mesures de fermeture à un confinement de 5 à 7 jours.

Le ministère de la Santé a recensé à la date du 18 janvier 2022, 12 698 nouveaux cas testés positifs au Coronavirus, après la parution des résultats de 37 071 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 34,25 %.

Dans son communiqué sur le suivi de l’évolution épidémique rendu public ce matin, jeudi 20 janvier, le même département indique que le bilan cumulé s’établit, à ce stade, à 817 051 contaminations, sur un ensemble de 3 755 051 analyses en laboratoire.

Quelque 711 123 malades se sont débarrassés du virus au total, dont 2559 guérisons dénombrées à la même date.

Le bilan des décès continue à s’alourdir, avec 14 morts signalés les dernières 24 heures, et 25 881 au total.

Les établissements de soins publics et privés accueillent, à l’heure qu’il est, 632 malades dont 61 nouvelles admissions.

Sur l’ensemble, 145 sont placés en réanimation, et 33 sous respiration artificielle.

