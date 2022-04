La Tunisie et la banque mondiale s’engagent à accélérer la mise en œuvre des programmes financiers et de développement

La Tunisie et la banque mondiale ont convenu d’accélérer la réalisation et mise en œuvre des programmes de coopération, en œuvrant à les développer, et à en diversifier les domaines, à la prochaine période, lors d’une deuxième rencontre avec les hauts cadres de cette institution financière.

Une réunion s’est tenue hier à Washington entre la délégation tunisienne et le vice-président de la banque mondiale pour la région, MENA, Férid Belhaj consacré au suivi des programmes de coopération entre les deux parties sur les plans financier et de développement, notamment ceux relatifs au soutien des petites et moyennes entreprises, à l’inclusion financière et aux projets de développement, indique le ministère des Finances dans un communiqué.

La ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, a participé à cette réunion par visioconférence, aux côtés de Samir Saïed et Marouane Abassi, respectivement, ministre de l’Economie et de la Planification, et gouverneur de la banque centrale de Tunisie qui se trouvent à Washington.

La Tunisie participe aux réunions du printemps du fonds monétaire international (FMI), et de la banque mondiale.

La délégation tunisienne avait rencontré auparavant les représentants du FMI, conduits par par le directeur du département du Moyen-Orient et de l’Asie centrale, Jihad Azour, ainsi que ceux de la banque mondiale, à leur tête, le directeur général des opérations de la Banque mondiale, Axel van Trotsenburg.

