Tunisie : La délégation tunisienne rencontre les représentants du FMI à Washington

Une rencontre a réuni hier soir, la délégation tunisienne avec les représentants du FMI, dans le cadre de la participation de la Tunisie aux réunions du printemps du fonds monétaire international et de la banque mondiale à Washington.

Ont participé à cette réunion, côté tunisien, le ministre de l’Economie de la planification, Samir Saïed, le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, Marouene Abassi, et la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia à distance.

La délégation du FMI a été conduite, elle, par le directeur du département du Moyen-Orient et de l’Asie centrale, Jihad Azour.

La rencontre a porté sur « l’état d’avancement des négociations entre la Tunisie et le FMI en vue de parvenir à un accord entre les deux parties ». « Il a été, aussi, question des efforts déployés par la Tunisie pour accélérer la cadence des réformes, et les mettre en œuvre, en concertation avec ses partenaires et les organisations nationales, et ce pour surmonter la situation difficile qui perdure depuis des années.

Laquelle s’est exacerbée à l’issue de la crise épidémique et des répercussions de la crise entre la Russie et l’Ukraine ».

Ces rencontres vont se poursuivre tout au long de cette semaine en présence des équipes techniques, en vue de poursuivre les pourparlers, indique ce mardi 19 avril le ministère des Finances dans un communiqué.

