La Tunisie et la FAO signent un accord pour l’autonomisation de la femme rurale

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Mohamed Elyes Hamza, et le représentant de l’organisation des Nations-Unis pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Philippe ANKERS, ont signé, ce mardi 22 novembre, le document du projet d’appui à l’autonomisation des femmes rurales (JP RWEE), pour les années 2022 – 2027.

Le projet en question est financé par la Suède et la Norvège ; il sera réalisé, en collaboration avec le ministère, par le FAO, et le fonds international du développement agricole (FIDA), ainsi que le programme alimentaire mondial (PAM), et Onu Femmes.

Le projet vise à appuyer 3000 femmes rurales, des gouvernorats de Jendouba et Kairouan, à travers le développement de leurs activités agricoles et la mise à disposition des services (transport et assurance…), comme il tend à introduire l’approche genre, dans les politiques agricoles nationales.

Gnetnews