La Tunisie et la France engagent un dialogue constructif sur la coopération économique

Le vendredi 31 mars 2023, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, a eu une conversation téléphonique avec son homologue française, Catherine Colonna.

Nabil Ammar a indiqué que la Tunisie était disposée à engager un dialogue constructif et responsable avec tous ses partenaires, y compris la France, tout en soulignant la spécificité de la période actuelle pour le pays, qui est en train d’instaurer une véritable démocratie et un modèle de développement juste et inclusif, conformément aux souhaits des Tunisiens et à leur expérience vécue au cours de la dernière décennie.

De son côté, la ministre française a exprimé la volonté de la France de continuer à soutenir la coopération avec la Tunisie et d’être à ses côtés pour relever les défis économiques dans le cadre d’un partenariat d’égal à égal.

