« La Tunisie et la France sont liées par les mêmes défis sécuritaires et les mêmes intérêts stratégiques » (ministre)

Le ministre de la Défense nationale, Imed Mémiche, a reçu hier, mercredi 21 février, l’ambassadrice de France à Tunis, Anne Gueguen.

Le ministre a valorisé « les relations historiques et l’amitié ancienne entre les deux pays ». La France est parmi les principaux partenaires de la Tunisie au fil de l’histoire, les deux pays sont liés par « les mêmes défis sécuritaires et les mêmes intérêts stratégiques », a-t-il souligné.

Imed Mémiche a salué les efforts de la France en matière de consolidation des relations militaires bilatérales, notamment dans les domaines de formation, d’échange d’expériences et d’équipement, et ce dans le cadre de la confiance et du respect mutuel, rapporte le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

La diplomate française s’est dite, pour sa part, « soulagée du niveau de coopération entre les deux pays, soit dans un cadre bilatéral ou multilatéral », affirmant les dispositions de son pays « à poursuivre l’action conjointe en vue d’atteindre les objectifs escomptés, lesquels servent les intérêts des deux pays, et garantissent la stabilité de la région méditerranéenne, qui est confrontée à de grands défis sécuritaires ».

Gnetnews