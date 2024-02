La Tunisie et l’Algérie commémorent le 66ème anniversaire des évènements de Sakiet Sidi Youssef

La Tunisie et l’Algérie commémorent ce jeudi 08 février 2024, les évènements de Sakiet Sidi Youssef.

Il y a 66 ans de cela, le sang tunisien et algérien s’étaient mêlés, rendant indéfectibles les liens historiques entre les deux pays voisins.

Retour sur les faits. Le 08 février 1958, l’armée française avait lancé des raids sur la ville frontalière de Sakiet Sidi Youssef, (gouvernorat du Kef). Une punition coloniale infligée aux Tunisiens pour leur soutien aux Algériens, pendant la guerre d’Algérie.

Ces bombardement ont fait des dizaines de martyrs et de blessés parmi les civils des deux côtés ; un épisode sombre dans l’histoire commune des deux pays, traduisant la solidarité, le sens du sacrifice et un même combat contre l’ancienne puissance coloniale.

Comme il est de coutume, les officiels des deux côtés vont se rencontrer, ce jour même, dans cette ville emblématique du Nord-Ouest pour la mémoire et l’hommage aux victimes tunisiennes et algériennes, disparues pour la liberté et l’émancipation des deux peuples.

Le ministre de l’Intérieur algérien, Brahim Mrad, et son collègue des Moujahidines et ayants-droits sont arrivés à la commune d’el-Hdada, au gouvernorat de Souk Hras, avant de regagner les festivités officielles sur les frontières tuniso-algériennes, pour commémorer ce 66ème anniversaire avec les responsables tunisiens, comme le souligne, en substance, le ministère de l’Intérieur algérien dans un communiqué.

Gnetnews