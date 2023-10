La Tunisie et l’Algérie misent sur « une complémentarité stratégique », et « un développement solidaire et intégré »

Le chef du gouvernement tunisien et son homologue algérien ont mené, ce mardi 03 octobre, des discussions à Alger, où ils ont souligné « la profondeur des relations de fraternité et de solidarité entre les deux pays et les deux peuples ».

Le Premier ministre algérien, Aymen Ben Abderrahman, a reçu aujourd’hui même au palais du gouvernement à Alger, son homologue tunisien, qui effectue une visite de travail à Alger à la tête d’une importante délégation, dans le cadre de la tenue de la 22ème session de la haute commission mixte algéro-tunisienne, dont les travaux se tiendront demain, mercredi 04 octobre 2023, rapporte le Premier ministère algérien.

« Les discussions menées par les deux parties, lors de cette rencontre de concertations, ont permis de louer la profondeur des relations de fraternité et de solidarité liant les deux pays, en s’arrêtant à la réalité des relations tuniso-algériennes, et en passant en revue les moyens de consolidation de la coopération bilatérale dans différents secteurs, à la lumière des directives des dirigeants des deux pays, visant davantage de complémentarité stratégique, et de développement solidaire et intégré. »

Les deux Premier ministres ont affirmé leur détermination à activer la cadence de la coopération bilatérale, à assurer le suivi des projets conjoints, et à consolider les échanges économiques, notamment à travers la coordination des politiques, en procédant à une évaluation des différentes actions de coopération.

La rencontre a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, et du ministre du Transport, Youcef Cherfa, côté algérien, et du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, côté tunisien.

Ahmed Hachani et la délégation l’accompagnant étaient arrivés, auparavant, à Alger.

Gnetnews