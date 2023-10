La Tunisie et l’AlgÃ©rie signent un mÃ©morandum d’entente pour le dÃ©veloppement des rÃ©gions frontaliÃ¨res

La Tunisie et l’Algérie signent un mémorandum d’entente pour le développement des régions frontalières

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, et son homologue algérien, Ibrahim Mourad, ont signé ce mercredi 04 octobre, un mémorandum d’entente portant création d’une commission bilatérale pour le développement des régions frontalières entre les deux pays, et ce en marge de la haute commission mixte qui s’est tenue, aujourd’hui même, à Alger sous la coprésidence des Premiers ministres des deux pays.

Les ministres de l’Intérieur tunisien et algérien ont tenu hier, une rencontre bilatérale, consacrée à la coopération conjointe, notamment en matière sécuritaire, s’agissant notamment de la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la migration irrégulière, ainsi que l’échange des informations, rapporte le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Les deux parties ont affirmé, par ailleurs, la nécessité d’activer les conventions signées entre les deux pays, de tenir les réunions des commissions conjointes dans le domaine sécuritaire et de la protection civile, et de traduire dans les faits, les accords conclus pendant la première réunion des gouverneurs des gouvernorats frontaliers tunisiens et algériens, tenue les 06 et 07 octobre 2018 à Tunis, en organisant la deuxième réunion en Algérie, à une date qui sera fixée de commun accord.

Il a été, par ailleurs convenu de procéder à une coordination entre les deux pays, pour faire face à la migration irrégulière, démanteler les réseaux criminels de traite de personnes, et surveiller les frontières, en vue d’empêcher l’infiltration des migrants clandestins, ajoute la même source.

Dans son allocution d’ouverture de la haute commission mixte tuniso-algérienne, le Premier ministre algérien a appelé à l’activation de l’accord sécuritaire signé 2017, à travers l’appel à la tenue de la première réunion de la commission sécuritaire conjointe, pour faire face notamment aux menaces que fait peser la migration irrégulière sur la stabilité des deux pays.

Tunis et Alger ont signé 26 conventions bilatérales dans différents secteurs, au terme de la haute commission mixte qui s’est tenue ce 04 octobre dans sa 22ème session, après une rupture de 6ans et demi.

