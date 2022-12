La Tunisie et l’Allemagne signent deux conventions de coopÃ©ration de 105 millions d’euros

La Tunisie et l’Allemagne signent deux conventions de coopération de 105 millions d’euros

Une cérémonie de signature de deux conventions de coopération entre le gouvernement tunisien, et le gouvernement allemand, d’une valeur de 105 millions d’euros, sous forme de don, a été signée ce vendredi 23 décembre, au siège du ministère des Affaires étrangères, sous la coprésidence du chef de la diplomatie tunisienne, Othman Jarandi, et de l’ambassadeur d’Allemagne à Tunis, Peter Prügel.

Ces deux conventions concernent des domaines de coopération névralgiques, comme le développement régional, l’appui à la décentralisation, l’emploi des jeunes et leur participation à l’activité économique, la digitalisation, l’incitation à l’investissement, l’échange commercial, outre le développement agricole, et rural durable, la lutte contre les changements climatiques, et la promotion des énergies renouvelables.

Jarandi a salué « la solidité des relations tuniso-allemandes, ainsi que le rôle central que n’a cessé de jouer l’Allemagne, en matière d’appui aux efforts de développement dans le pays ».

Le ministre a évoqué les efforts continus déployés par les deux pays, en vue de développer davantage les programmes de coopération bilatérale, et leur ouverture sur des domaines innovants et diversifiés, notamment dans le cadre de la 17ème édition des concertations gouvernementales tuniso-allemandes de coopération pour le développement, tenues les 29 et 30 novembre 2022 à Berlin ».

Cette réunion a décidé des fonds allemands d’une valeur de 120 millions d’euros pour mettre en œuvre les programmes de coopération financière et technique dans notre pays, outre une contribution allemande de 20 millions d’euros pour le financement des start up en Tunisie, a-t-il ajouté.

Il a, par ailleurs, évoqué « la décision allemande en matière d’instauration d’un nouveau programme pour le recyclage d’une partie de la dette tunisienne, d’une valeur de 26 millions d’euros, qui sera consacrée au financement de projets inhérents à la qualité de l’eau potable et au développement du réseau d’assainissement ».

Le diplomate allemand a affirmé que son pays allait poursuivre son soutien au gouvernement tunisien, dans le cadre de la lutte contre les répercussions des actuels défis régionaux et internationaux, sur l’économie tunisienne, signalant que « l’Allemagne devra rester un partenaire agissant pour la Tunisie ».

Des conventions ont été, par ailleurs, signées les 21 et 22 décembre, au siège du ministère, avec les représentants de la banque allemande pour la reconstruction, KfW, destinées au financement de 09 grands projets de développement dans notre pays, d’une valeur de 300 millions d’euros.

Gnetnews