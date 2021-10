La Tunisie et l’Arabie saoudite souhaitent renforcer leur coopération militaire

La Tunisie et l’Arabie Saoudite ont affirmé leur volonté conjointe « d’œuvrer davantage à promouvoir la coopération militaire et à en élargir les domaines ».

Lors d’une rencontre hier, mardi, entre le ministre de la Défense nationale, Imed Mémiche, et l’ambassadeur d’Arabie saoudite à Tunis, les deux parties ont évoqué les relations de coopération militaire bilatérale, et la diversification de ses domaines entre les forces armées tunisiennes et saoudiennes.

Ils ont, par ailleurs, appelé à préserver la périodicité de la tenue de la commission militaire mixte, étant un cadre idéal pour l’échange de points de vue, sur les programmes de coopération, le suivi de leur concrétisation et évaluation.

