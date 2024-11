La Tunisie et le KoweÃ¯t renforcent leur partenariat stratÃ©gique lors de la 4e session de la Commission Mixte

La Tunisie et le Koweït renforcent leur partenariat stratégique lors de la 4e session de la Commission Mixte

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, M. Mohamed Ali Nafti, a reçu ce mercredi 20 novembre 2024, son homologue koweïtien, M. Abdullah Ali Abdullah Al-Yahya, dans le cadre des travaux de la quatrième session de la Commission Mixte Tuniso-Koweïtienne, tenue les 19 et 20 novembre 2024 à Tunis.

En matinée, la délégation koweïtienne conduite par M. Al-Yahya a été reçue par le Président de la République, M. Kaïs Saïed, au Palais de Carthage. Cette audience a mis en lumière les liens historiques et solides entre les deux pays, renforcés par une volonté commune de coopération à tous les niveaux.

Les travaux de la Commission Mixte, co-présidés par les deux ministres à l’Académie Diplomatique Internationale de Tunis (ADIT), se sont déroulés dans une ambiance fraternelle et cordiale, témoignant de la profondeur des relations tuniso-koweïtiennes. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité de la coopération bilatérale et leur ambition de l’intensifier dans des secteurs stratégiques tels que la sécurité alimentaire, le tourisme et les industries pharmaceutiques.

La session a abouti à l’adoption de plusieurs recommandations majeures couvrant une large palette de domaines : coopération judiciaire, commerciale, médicale, culturelle et technique, ainsi que dans l’aviation civile et la météorologie. Les ministres ont également salué la convergence des points de vue sur des questions régionales et internationales, notamment le soutien indéfectible à la cause palestinienne.

L’un des moments forts de cette session a été la signature de 14 accords, incluant un mémorandum d’entente entre l’ADIT et l’Institut Diplomatique Saud Al-Nasser Al-Sabah du Koweït. Ces accords concernent entre autres le renouvellement des infrastructures ferroviaires pour le transport du phosphate, le tourisme, les services aériens, l’emploi, les affaires sociales, le sport, la météorologie et la coopération technique en matière de normalisation.

Les deux ministres ont exprimé leur engagement à assurer une mise en œuvre effective des décisions adoptées, tout en se projetant vers la prochaine session de la Commission Mixte prévue en 2025 au Koweït.

Gnetnews