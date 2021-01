La Tunisie et les Etats-Unis sâ€™engagent Ã  consolider leur coopÃ©ration militaire

La Tunisie et les Etats-Unis s’engagent à consolider leur coopération militaire

Une séance de travail s’est tenue, hier mercredi 06 janvier, au siège du ministère de la Défense nationale, sous la coprésidence du ministre de la Défense, Ibrahim Bartagi, et de la Secrétaire d’Etat US à l’armée de l’air, Barbara M. Barret, consacrée à l’examen des perspectives de la coopération militaire tuniso-américaine, face à la situation actuelle dans la région.

Le ministre de la Défense a affirmé que « les Etats-Unis sont un partenaire privilégié de la Tunisie », saluant « les relations historiques entre les deux pays, et l’important soutien US en matière de protection des frontières et de lutte contre le terrorisme ».

Le ministre a appelé « à renforcer davantage la coopération militaire entre les deux pays, notamment en matière de consolidation des capacités opérationnelles, de formation, d’entraînement et de maintien de la paix. »

Barbara M. Barret a réitéré « l’engagement de l’administration américaine à se tenir aux côtés de l’institution militaire tunisienne, à travers l’intensification des entrainements conjoints, l’aide technique, et des équipements adaptés aux menaces posées dans la région », saluant « des relations réciproques de confiance et de respect ».

Les deux parties ont mis l’accent sur l’importance de la feuille de route signée en septembre dernier par les ministres de la Défense des deux pays, visant « à élever la promptitude des forces armées tunisiennes, et à développer les opérations conjointes pour faire face aux menaces sécuritaires dans la région ».

Elles se sont, par ailleurs, accordées sur la teneur du document, qui prévoit un projet d’acquisition d’appareils de formation et d’entraînement.

La réunion s’est tenue en présence du Général Jeff Harrigian, commandant des forces aériennes américaines en Europe, et des forces aériennes africaines, de l’ambassadeur US en Tunisie, Donald Bloom, ainsi que des hauts responsables militaires tunisiens et américains ».

Gnetnews