La Tunisie et les Îles Comores s’accordent à intensifier les concertations au niveau de l’Union africaine autour de la question migratoire

Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, s’est entretenu hier, lundi 27 février, avec son homologue comorien, Dhohir Dhoulkamal, dont le pays assure la présidence de l’Union africaine.

Les deux parties ont passé en revue « la solidité des liens fraternels et l’ancienneté des relations » entre la Tunisie et les Îles Comores, et la détermination de notre pays de les raffermir, particulièrement, dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle, rapporte un communiqué du département du Nord-Hilton.

Les deux ministres ont, par ailleurs, affirmé « la nécessité d’intensifier la coordination et la concertation entre les deux pays, au sujet des affaires posées dans les espaces d’appartenance conjoints, notamment l’Union africaine afin de faire face aux défis posés, y compris la question migratoire ».

Le ministre des Affaires étrangères avait, par ailleurs, reçu une communication téléphonique de son homologue iranien, Houssein Amir Abdollahian, autour « des relations de coopération entre les deux pays, et les moyens de les consolider ».



Gnetnews