La Tunisie et l’Inde examinent les perspectives de coopération dans le domaine d’industrie pharmaceutique

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a reçu hier, jeudi 27 juillet, au siège du ministère les représentants de la société indienne d’industrie pharmaceutique, Natco Pharma, en l’occurrence, Pavan Bhat, vice-président des opérations techniques, et Siddarth Alpti, directeur du développement pour l’Afrique et l’Asie, et la délégation les accompagnant, en présence des cadres du ministère.

Les projets d’avenir conjoints, et les moyens de développer les relations de coopération bilatérale et les opportunités d’investissement dans le domaine d’industrie pharmaceutique et d’exportation des médications, ont été examinés, indique le ministère de la Santé, dans un communiqué.

Ali Mrabet a souligné l’importance de la coopération bilatérale dans de nombreux domaines, en lien avec le secteur de la santé, à l’instar des industries pharmaceutiques, de l’exportation des médicaments et d’échange des expériences dans les domaines de la formation et de la recherche scientifique.

Il a mis l’accent sur la nécessité de la coordination continue en vue d’ouvrir de nouvelles perspectives en termes de coopération et d’investissement, notamment, dans le domaine de l’industrie pharmaceutique.

