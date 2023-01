La Tunisie expose sa politique agricole au Sommet Dakar 2, sur la sÃ©curitÃ© alimentaire en Afrique

La Tunisie expose sa politique agricole au Sommet Dakar 2, sur la sécurité alimentaire en Afrique

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Mohamed Elyes Hamza, a conduit la délégation tunisienne aux travaux du « sommet de Dakar 2 », sur la sécurité alimentaire en Afrique, organisé les 25 et 26 janvier par le Sénégal, en collaboration avec la Banque africaine de développement (BAD).

Intervenu sur les spécificités du secteur de l’Agriculture en Tunisie, le ministre a évoqué les expériences qu’il a acquises notamment dans le domaine des connaissances, en matière de recherche, de vulgarisation, de formation, et d’instauration des chaines de valeur dans de nombreuses filières.

Il s’est arrêté aux programmes de formation menés par les centres de formation agricole dans notre pays, dans différentes spécialités pour les apprenants issus des pays africains, signalant que notre pays est pleinement disposé à développer les programmes de coopération, avec la participation des secteurs public et privé.

Le ministre a participé à un atelier organisé par la Mauritanie, en présence du ministre de l’élevage mauritanien, consacré à l’examen du secteur de l’élevage et de la production animale, fait savoir un communiqué du ministère de l’Agriculture.

Hamza a affirmé les dispositions de la Tunisie à mettre à disposition ses expériences, à contribuer au développement durable du secteur de l’élevage en Mauritanie, et à développer la coopération entre les deux pays dans le domaine agricole, en général.

Ce sommet a planché sur les conséquences de la crise sanitaire, et de la guerre russo-ukrainienne, sur les cours mondiaux des produits de base, et des hydrocarbures, et les retombées d’une telle situation sur les économies des pays africains.

La conférence a permis de prendre connaissance des mesures prises par les pays africains pour minimiser les effets de la crise alimentaire, relancer le secteur agricole, et des programmes des bailleurs de fonds pour renforcer la sécurité alimentaire des pays africains.

Ce sommet a été ouvert par le président sénégalais, Macky Sall, en présence de chefs d’Etat et de gouvernement africains, du président de la république de l’Irlande, pour annoncer l’adhésion de son pays à la liste des contributeurs à la BAD.

Gnetnews